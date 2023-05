Festiv’Halles – soirée musicale Saint-Jean-du-Bruel Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Jean-du-Bruel Festiv’Halles – soirée musicale, 9 juillet 2023, Saint-Jean-du-Bruel. Saint-Jean-du-Bruel,Aveyron Soirée animée par « No Réso ».

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR. Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



Evening hosted by « No Reso Velada organizada por « No Réso Von « No Réso » moderierter Abend Mise à jour le 2023-05-18 par ADT de l’Aveyron Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Jean-du-Bruel Autres Adresse Ville Saint-Jean-du-Bruel Departement Aveyron Lieu Ville Saint-Jean-du-Bruel

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-bruel/

Festiv’Halles – soirée musicale 2023-07-09 was last modified: by Festiv’Halles – soirée musicale Saint-Jean-du-Bruel 9 juillet 2023