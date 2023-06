Les Vignerons à la Fête Saint-Jean-du-Bruel, 25 juin 2023, Saint-Jean-du-Bruel.

Saint-Jean-du-Bruel,Aveyron

Dégustation et vente effectuées par les vignerons..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



Tastings and sales by the winemakers.

Degustaciones y ventas a cargo de los viticultores.

Verkostung und Verkauf werden von den Winzern durchgeführt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES