FOURNÉE D’AUTOMNE Saint-Jean-du-Bleymard Mont Lozère et Goulet, 26 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Impossible de laisser refroidir plus longtemps ce four à pain…

Cette fois-ci, une nouvelle équipe de boulangers vient renforcer les pizzaïolos !

Dès 7 H 00, vous pourrez venir chercher votre pain au pied du four !

Et dès maintenant, vous pouvez ré….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Saint-Jean-du-Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Impossible to let this bread oven cool down any longer?

This time, a new team of bakers is joining the pizza makers!

From 7:00 a.m., you can pick up your bread at the foot of the oven!

And right now, you can order…

¿Imposible dejar enfriar más este horno de pan?

Esta vez, ¡un nuevo equipo de panaderos se une a los pizzeros!

A partir de las 7.00 h, ¡podrás recoger tu pan del horno!

Y a partir de ahora, puedes pedir tu…

Du kannst den Brotbackofen nicht länger abkühlen lassen?

Diesmal gibt es ein neues Team von Bäckern, das die Pizzabäcker unterstützt!

Ab 7.00 Uhr können Sie Ihr Brot am Fuße des Ofens abholen!

Und ab sofort können Sie auch wieder…

