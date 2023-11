SPECTACLE : OLIVIER DE BENOIST Saint-Jean-d’Ormont, 10 février 2024, Saint-Jean-d'Ormont.

Saint-Jean-d’Ormont,Vosges

Hure Animation et Ki m’aime me suive présentent Olivier de Benoist pour son spectacle « Le Petit Dernier ». Première partie de Mademoiselle Serge.. Tout public

Samedi 2024-02-10 20:00:00 fin : 2024-02-10 23:00:00. 40 EUR.

Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est



Hure Animation and Ki m’aime me suive present Olivier de Benoist for his show « Le Petit Dernier ». Opening act: Mademoiselle Serge.

Hure Animation y Ki m’aime me suive presentan a Olivier de Benoist para su espectáculo « Le Petit Dernier ». Telonero de Mademoiselle Serge.

Hure Animation und Ki m’aime me suive präsentieren Olivier de Benoist für seine Show « Le Petit Dernier ». Erster Teil von Mademoiselle Serge.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES