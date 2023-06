RALLYE VOSGES GRAND EST Saint-Jean-d’Ormont, 17 juin 2023, Saint-Jean-d'Ormont.

Saint-Jean-d’Ormont,Vosges

Étape 1, ES 2 et 5 « Pays d’Ormont. Départ près du Col d’Hermanpaire, Ban-de-Sapt, arrivée sur la D45A sur la commune Le Puid.

Zones public au col des Raids de Robache (Saint-Jean-d’Ormont) ; à Saint-Jean-d’Ormont ; à Ban-de-Sapt (vers la mairie) ; près du hameau de la Fontenelle ; à « La Fauché Goutte » (Ménil-de-Senones) : à Ménil-de-Senones ; sur la D45 près de Châtas, direction Grandrupt ; à Grandrupt.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 08:15:00 ; fin : 2023-06-17 20:00:00. 0 EUR.

Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est



Stage 1, SS 2 and 5 « Pays d’Ormont. Start near Col d’Hermanpaire, Ban-de-Sapt, finish on the D45A at Le Puid.

Public zones at Col des Raids de Robache (Saint-Jean-d’Ormont); at Saint-Jean-d’Ormont; at Ban-de-Sapt (near the town hall); near the hamlet of La Fontenelle; at « La Fauché Goutte » (Ménil-de-Senones): at Ménil-de-Senones; on the D45 near Châtas, towards Grandrupt; at Grandrupt.

Etapa 1, SS 2 y 5 « Pays d’Ormont. Salida cerca del Col d’Hermanpaire, Ban-de-Sapt, llegada en la D45A en Le Puid.

Zonas públicas en el Col des Raids de Robache (Saint-Jean-d’Ormont); en Saint-Jean-d’Ormont; en Ban-de-Sapt (cerca del ayuntamiento); cerca de la aldea de La Fontenelle; en « La Fauché Goutte » (Ménil-de-Senones): en Ménil-de-Senones; en la D45 cerca de Châtas, dirección Grandrupt; en Grandrupt.

Etappe 1, WP 2 und 5 « Pays d’Ormont. Start in der Nähe des Col d’Hermanpaire, Ban-de-Sapt, Ziel auf der D45A in der Gemeinde Le Puid.

Öffentliche Zonen am Col des Raids de Robache (Saint-Jean-d’Ormont); in Saint-Jean-d’Ormont; in Ban-de-Sapt (in Richtung Rathaus); in der Nähe des Weilers La Fontenelle; in « La Fauché Goutte » (Ménil-de-Senones): in Ménil-de-Senones; auf der D45 in der Nähe von Châtas, Richtung Grandrupt; in Grandrupt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES