COURSE DE CÔTE DE L’ORMONT, 1 mai 2023, Saint-Jean-d'Ormont.

27ème course de côte de l’Ormont ainsi que la 3ème Course de côte régionale VHC de l’Ormont.

Cette compétition compte pour :

la coupe de France de la montagne 2023.

la coupe de France de la montagne VHC 2023

le championnat des course de côte de la ligue Grand Est du Sport Automobile.

le championnat des course de côte VHC de la ligue Grand Est du Sport Automobile.

Le challenge commissaires 2023 de la ligue Grand Est du Sport Automobile.

Démonstration de voiturettes en folie !

Venez nombreux assister à cette belle compétition auto !. Tout public

Lundi 2023-05-01 à 08:45:00 ; fin : 2023-05-01 20:00:00. 7 EUR.

Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est



27th Ormont Hillclimb and the 3rd Ormont Regional Hillclimb VHC.

This competition counts for :

the French mountain cup 2023.

the French cup of the mountain VHC 2023

the championship of the hill climb of the Grand Est league of the Automobile Sport.

the championship of the hill climb VHC of the Grand Est league of the Automobile Sport.

The challenge commissaires 2023 of the Grand Est League of Motorsport.

Demonstration of crazy carts!

Come to assist to this beautiful car competition !

27ª Ormont Hillclimb y 3ª Ormont Regional Hillclimb VHC.

Esta competición es puntuable para :

la copa de Francia de montaña 2023.

la copa de Francia de montaña 2023 (VHC)

el campeonato de subida en cuesta de la « ligue Grand Est du Sport Automobile ».

el campeonato de subida en cuesta de la « ligue Grand Est du Sport Automobile ».

El Desafío de Comisarios 2023 de la Liga Grand Est de Automovilismo.

¡Demostración de autos locos!

¡Venga a ver esta gran competición automovilística!

27. Bergrennen von Ormont sowie das 3. regionale Bergrennen VHC de l’Ormont.

Dieser Wettkampf zählt für :

den Coupe de France de la montagne 2023.

den französischen Bergpokal VHC 2023

die Bergrennmeisterschaft der Liga Grand Est du Sport Automobile.

die Meisterschaft der Bergrennen VHC der Ligue Grand Est du Sport Automobile.

Challenge commissaires 2023 de la ligue Grand Est du Sport Automobile.

Vorführung von verrückten Kleinwagen!

Kommen Sie zahlreich zu diesem tollen Autowettbewerb!

