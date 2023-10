Bal d’hiver Saint-Jean-Delnous, 9 décembre 2023, Saint-Jean-Delnous.

Saint-Jean-Delnous,Aveyron

RDV à 20h à la salle des fêtes de St Jean-Delnous, entrée gratuite..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie



RDV at 8pm at the St Jean-Delnous village hall, free admission.

20.00 h en la sala de fiestas de St Jean-Delnous, entrada gratuita.

RDV um 20 Uhr in der Festhalle von St Jean-Delnous, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS