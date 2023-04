Salon de printemps à Saint-Jean-Delnous, 14 mai 2023, Saint-Jean-Delnous.

De 13h30 à 18h au Parc de Fatima (salle des fêtes si mauvais temps) où vous retrouverez des vendeurs à domicile indépendants et des artisans locaux. Entrée gratuite. Buvette et vente de gâteaux..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie



From 1:30 pm to 6 pm at Fatima Park (village hall if weather is bad) where you will find independent home sellers and local artisans. Free admission. Refreshments and cake sales.

De 13.30 a 18.00 h en el parque de Fátima (en el salón del pueblo si hace mal tiempo), donde encontrará vendedores a domicilio independientes y artesanos locales. Entrada gratuita. Refrescos y venta de pasteles.

Von 13:30 bis 18:00 Uhr im Parc de Fatima (Festsaal bei schlechtem Wetter), wo Sie unabhängige Haustürverkäufer und lokale Handwerker antreffen werden. Der Eintritt ist frei. Getränke und Kuchenverkauf.

Mise à jour le 2023-03-31 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS