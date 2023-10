Fête de Noël 2023 Saint-Jean-d’Elle, 9 décembre 2023, Saint-Jean-d'Elle.

Saint-Jean-d’Elle,Manche

Rendez-vous le 09 et 10 décembre 2023 pour la grande fête de noël à Saint Jean d’Elle de 10h à 18h30 !

Au programme : marché de noël, parade, balades en calèche, animations pour les enfants, retraite aux flambeaux et feu d’artifice !

Dégustation et restauration sur place.

Renseignements au 06 49 70 40 65..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. .

Saint-Jean-d’Elle 50810 Manche Normandie



Join us on December 09 and 10, 2023 for the big Christmas party in Saint Jean d’Elle from 10am to 6:30pm!

On the program: Christmas market, parade, horse-drawn carriage rides, children’s entertainment, torchlight procession and fireworks!

Tasting and catering on site.

Information on 06 49 70 40 65.

Únase a nosotros los días 9 y 10 de diciembre de 2023 para la gran fiesta de Navidad en Saint Jean d’Elle, de 10.00 a 18.30 horas

En el programa: mercado navideño, desfile, paseos en coche de caballos, animación infantil, desfile de antorchas y fuegos artificiales

Degustación y catering in situ.

Información en el 06 49 70 40 65.

Wir treffen uns am 09. und 10. Dezember 2023 zum großen Weihnachtsfest in Saint Jean d’Elle von 10 bis 18.30 Uhr!

Auf dem Programm stehen: Weihnachtsmarkt, Parade, Kutschfahrten, Kinderanimationen, Fackelzug und Feuerwerk!

Verkostung und Verpflegung vor Ort.

Informationen unter 06 49 70 40 65.

