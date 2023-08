FESTIN DE RUE Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas, 9 septembre 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Saint-Jean-de-Védas,Hérault

Les arts de la rue seront de retour avec le Festin de Rue !.

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



The street arts return with the Festin de Rue!

¡Vuelven las artes de calle con el Festin de Rue!

Die Straßenkunst wird mit dem Festin de Rue zurückkehren!

Mise à jour le 2023-08-17 par OT MONTPELLIER