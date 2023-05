FÊTE DE LA NATURE 1 Allée Joseph Cambon, 27 mai 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Pour sa seconde édition de la Fête de la nature, la Maison de la Nature mettra à l’honneur le Parc du Terral. Ce week-end festif sera placé sous le signe de la nature pour apprendre à reconnaître les oiseaux et les traces d’animaux, à escalader dans les arbres, à découvrir la flore, à jardiner en permaculture… De nombreux ateliers vous seront proposés..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

1 Allée Joseph Cambon

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



For its second edition of the Nature Festival, the Maison de la Nature will honor the Parc du Terral. This festive weekend will be placed under the sign of nature to learn to recognize birds and animal tracks, to climb in the trees, to discover the flora, to garden in permaculture… Many workshops will be proposed to you.

Para su segunda edición de la Fête de la nature, la Maison de la Nature pondrá el foco en el Parc du Terral. Este fin de semana festivo se pondrá bajo el signo de la naturaleza para aprender a reconocer aves y huellas de animales, trepar a los árboles, descubrir la flora, cultivar un huerto en permacultura… Se ofrecerán numerosos talleres.

Für seine zweite Ausgabe des Naturfests wird das Maison de la Nature den Parc du Terral in den Mittelpunkt stellen. Dieses Festwochenende steht ganz im Zeichen der Natur. Sie können lernen, Vögel und Tierspuren zu erkennen, auf Bäume zu klettern, die Pflanzenwelt zu entdecken, in Permakultur zu gärtnern… Es werden zahlreiche Workshops angeboten.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT MONTPELLIER