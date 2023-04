CONFÉRENCE SUR LA VÉRITÉ Rue Robert Schuman Parc de la Peyriere, 22 avril 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Dans un premier temps, Eric abordera le concept de vérité dans son évolution, de la compréhension des Grecs anciens comme dévoilement au sein de la Nature, en passant par la définition classique comme adéquation, pour arriver à notre époque post-moderne avec la remise en question nietzschéenne et une nouvelle définition de la vérité proposée par Martin Heidegger..

2023-04-22 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-22 12:00:00. EUR.

Rue Robert Schuman

Parc de la Peyriere

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



In a first step, Eric will discuss the concept of truth in its evolution, from the ancient Greeks’ understanding as an unveiling within Nature, through the classical definition as adequacy, to our post-modern era with the Nietzschean questioning and a new definition of truth proposed by Martin Heidegger.

En la primera parte, Eric abordará el concepto de verdad en su evolución, desde la comprensión de los antiguos griegos como un desvelamiento dentro de la Naturaleza, pasando por la definición clásica como adecuación, hasta nuestra era posmoderna con el desafío nietzscheano y una nueva definición de verdad propuesta por Martin Heidegger.

Zunächst wird Eric den Begriff der Wahrheit in seiner Entwicklung behandeln, vom Verständnis der alten Griechen als Enthüllung innerhalb der Natur über die klassische Definition als Angemessenheit bis hin zu unserer postmodernen Epoche mit Nietzsches Infragestellung und einer neuen Definition der Wahrheit, die Martin Heidegger vorschlägt.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT MONTPELLIER