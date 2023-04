Primavera Flamenca ASCL Saint jean de Védas, 18bis rue Fon de l’Hospital, 34430 Saint-Jean-De-Védas Saint-Jean-de-Védas Catégories d’Évènement: Hérault

Samedi 22 avril,on célèbre le printemps en partageant avec vous un atelier de SEVILLANAS FLAMENCAS dans l'ambiance de la Feria de Sevilla, de 16h30 à 18h30 à l'ASCL Saint Jean de Védas. 22 avril – 3 juin, les samedis 1 PRIMAVERA FLAMENCA

On vous invite à fêter le printemps avec nous!

Envie de vous initier au FLAMENCO à travers la SEVILLANE?

Samedi 22 avril, on célèbre le printemps en partageant avec vous un atelier de SEVILLANAS FLAMENCAS dans l’ambiance de la Feria de Sevilla, de 16h30 à 18h30 à la Maison des Associations de Saint Jean de Védas.

Adresse : Ascl, 18bis rue Fon de l’Hospital

34430 Saint-Jean-De-Védas

INTIATION A LA DANSE FLAMINDI (flamenco fusion pieds nus)

« Le flamindi, c’est le fruit d’un travail de longue haleine marqué par mes recherches sur les origines de l’art flamenco, et le besoin irrépressible de dépasser et sublimer les codes de la tradition. Au-delà de la performance, le flamenco est une langue multiculturelle et universelle qui offre un espace d’expression personnel, unique. » Tatiana Ganoza

Atelier d’initiation à la danse flamindi (flamenco fusion pieds nus)

samedi 22 avril de 14h à 16h

Adresse : Ascl, 18bis rue Fon de l’Hospital, 34430 Saint-Jean-De-Védas

+ d’info Association Flamenco Puro 06 40 17 44 35

Prochaines dates de stages : https://www.miracielo.org/stages/

Réservation indispensable de votre place en ligne

#sevillanes #sévillanes #sevillanesflamencas #sevillanasflamencas #sevillanas #flamencopiedsnus #danseflamindi #flamencomontpellier #Flamencomontpellier #flamencomontpellier7 #flamencosete #flamencosète #saintjeandevedas #stagesdedanseflamenco #stagesdeflamenco

