Une femme nouée Le Squat, 4 juillet 2021 17:30-4 juillet 2021 18:00, Saint-Jean-de-Touslas. Dimanche 4 juillet, 17h30 Entrée libre. Particiation au chapeau. (Rivière 37 500) 06 82 40 87 07 Une pièce pour public à partir de 16 ans. Représentation théâtrale de « Une femme nouée » de Catherine Gomez Crouvizier par la Cie BoisTonThé Mise en scène Jean-Bernard Ach

Avec Catherine Gomez Crouvizier et Carole Ribardière

Le 4 juillet! Synopsis Sylvie et sa sœur se retrouvent après la mort de leur père.

Trente ans se sont écoulés depuis que cette dernière a brutalement quitté la maison familiale.

Elle découvre une Sylvie troublante voire inquiétante. Sylvie doit donc intégrer un centre de soins.

Avant de quitter sa maison cependant une question lui vient à l’esprit : a-t-elle été heureuse ?

Un retour dans le passé, récent ou lointain, nous fait découvrir les « nœuds » de sa vie et ses secrets, aussi.

