Balade Nature à la découverte des zones humides – Saint-Jean-de-Sauves Saint-Jean-de-Sauves, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Sauves.

Saint-Jean-de-Sauves,Vienne

Les zones humides sont d’incroyables réservoirs de biodiversité. Elles hébergent de nombreuses espèces végétales et animales, pour certaines rares et menacées. Malheureusement ces milieux fragiles disparaissent. Entre 1960 et 1990, plus de 50% de la surface des zones humides a disparu en France. Si cette tendance a depuis ralenti, les zones humides continuent aujourd’hui encore à régresser…

Pour comprendre le fonctionnement des zones humides, découvrir leur biodiversité et l’intérêt de les protéger, Vienne Nature vous invite à participer à une balade nature commentée à Saint-Jean-de-Sauves

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. EUR.

Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wetlands are incredible reservoirs of biodiversity. They are home to numerous plant and animal species, some of them rare and endangered. Unfortunately, these fragile environments are disappearing. Between 1960 and 1990, over 50% of the surface area of wetlands disappeared in France. Although this trend has since slowed, wetlands continue to decline…

To understand how wetlands function, discover their biodiversity and the importance of protecting them, Vienne Nature invites you to take part in a guided nature walk in Saint-Jean-de-Sauves

Bring walking shoes and weather-appropriate clothing

Los humedales son increíbles reservorios de biodiversidad. Albergan numerosas especies vegetales y animales, algunas de ellas raras y amenazadas. Por desgracia, estos frágiles entornos están desapareciendo. Entre 1960 y 1990, más del 50% de la superficie de humedales desapareció en Francia. Aunque esta tendencia se ha frenado desde entonces, los humedales siguen disminuyendo…

Para ayudarle a comprender el funcionamiento de los humedales, descubrir su biodiversidad y la importancia de protegerlos, Vienne Nature le invita a participar en un paseo guiado por la naturaleza en Saint-Jean-de-Sauves

Traiga calzado para caminar y ropa adecuada para el tiempo

Feuchtgebiete sind unglaubliche Reservoirs der Biodiversität. Sie beherbergen zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, von denen einige selten und bedroht sind. Leider verschwinden diese empfindlichen Lebensräume immer mehr. Zwischen 1960 und 1990 verschwanden in Frankreich mehr als 50% der Feuchtgebiete. Zwar hat sich dieser Trend seither verlangsamt, aber auch heute noch gehen die Feuchtgebiete zurück…

Um die Funktionsweise der Feuchtgebiete zu verstehen, ihre Artenvielfalt zu entdecken und das Interesse an ihrem Schutz zu erkennen, lädt Vienne Nature Sie zu einem kommentierten Naturspaziergang in Saint-Jean-de-Sauves ein

Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais