L’Odyssée 4 Rue de la Cure, 1 juillet 2023, Saint-Jean-de-Sauves.

Cette année Adrénaline Spectacles met en scène un spectacle nocturne son et lumière avec pour thème de fond la guerre de Cent ans..

2023-07-01

4 Rue de la Cure Cabaret

Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This year Adrenaline Spectacles is staging a nightly sound and light show with the theme of the Hundred Years War.

Este año, Adrénaline Spectacles organiza un espectáculo nocturno de luz y sonido cuyo tema es la Guerra de los Cien Años.

Dieses Jahr inszeniert Adrénaline Spectacles eine nächtliche Ton- und Lichtshow mit dem Hintergrundthema des Hundertjährigen Krieges.

