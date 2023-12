Les Géantes – Duo du bas Saint Jean de Paracol Saint-Jean-de-Paracol, 27 janvier 2024, Saint-Jean-de-Paracol.

Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange… Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 géantes.Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie.

Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine. Car même si elles sont vieilles, nos géantes n’ont pas d’âge et vivent dans un monde qui ne peut s’écrouler…

Les géantes sont les héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène Jacquelot ont écrites et composées. Leurs rencontres constituent ainsi le fil rouge du nouveau répertoire du Duo du Bas tel un road-movie extravagant.Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

