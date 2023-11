MARCHE DE NOEL Saint-Jean-de-Minervois, 2 décembre 2023, Saint-Jean-de-Minervois.

Saint-Jean-de-Minervois,Hérault

Marché de producteurs , artisans et artistes , animations diverses, restauration possible sur place.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Saint-Jean-de-Minervois 34360 Hérault Occitanie



Market of producers, craftsmen and artists, various animations, possible restoration on the spot

Mercado de productores, artesanos y artistas, animaciones diversas, posible restauración in situ

Bauernmarkt , Handwerker und Künstler , verschiedene Animationen, Verpflegung vor Ort möglich

