Atelier cueillette, cuisine et dégustation Saint-Jean-de-Marsacq, 1 juillet 2023, Saint-Jean-de-Marsacq.

Saint-Jean-de-Marsacq,Landes

Avec Solène Laroquelle, Souvenirs d’enfance,pâtissière et Marion botaniste, venez cueillir et élaborertout un repas et sans oublier de le déguster. 65€, Réservation obligatoire au 07.80.50.39.25.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 14:00:00. .

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



With Solène Laroquelle, Souvenirs d’enfance, pastry chef and Marion botanist, come and pick and prepare an entire meal, not forgetting to taste it. 65, booking essential on 07.80.50.39.25

Con Solène Laroquelle, Souvenirs d’enfance, pastelera y botánica Marion, venga a escoger y preparar toda una comida, sin olvidar degustarla. 65 ¤, imprescindible reservar en el 07.80.50.39.25

Mit Solène Laroquelle, Souvenirs d’enfance, Pâtissière und Marion, Botanikerin, pflücken Sie und bereiten Sie eine ganze Mahlzeit zu, ohne zu vergessen, sie zu verkosten. 65?, Reservierung erforderlich unter 07.80.50.39.25

Mise à jour le 2023-06-15 par OTI LAS