Rencontre polar : Max Monnehay 190 route du cricq, 9 mai 2023, Saint-Jean-de-Marsacq.

Dans le cadre du prix « le polar se met au vert », la Médiathèque Edouard Lebigre accueillera Max Monnehay, Mardi 9 mai à 19h à la médiathèque.

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . EUR.

190 route du cricq Mediatheque Edouard Lebigre

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the prize « le polar se met au vert », the Médiathèque Edouard Lebigre will welcome Max Monnehay, Tuesday May 9 at 7 pm at the médiathèque

En el marco del premio « le polar se met au vert », la Mediateca Edouard Lebigre recibirá a Max Monnehay, el martes 9 de mayo a las 19.00 horas en la Mediateca

Im Rahmen des Preises « le polar se met au vert » empfängt die Mediathek Edouard Lebigre Max Monnehay, Dienstag, den 9. Mai um 19 Uhr in der Mediathek

