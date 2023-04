Tournoi de foot, 3 mai 2023, Saint-Jean-de-Marsacq.

Pour la première fois le comité des fêtes organise un tournoi de city qui débutera le 3 mai et se terminera le 25 juin durant les fêtes..

2023-05-03 à ; fin : 2023-06-25 . .

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the first time the festival committee is organizing a city tournament that will start on May 3 and end on June 25 during the festival.

Por primera vez, el comité del festival organiza un torneo urbano que comenzará el 3 de mayo y terminará el 25 de junio durante el festival.

Zum ersten Mal organisiert das Festkomitee ein City-Turnier, das am 3. Mai beginnt und am 25. Juni während der Feiertage endet.

Mise à jour le 2023-03-23 par OTI LAS