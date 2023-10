Spectacle de feu par Batakouma Saint-Jean-de-Luz, 30 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir un spectacle de feu, avec des personnages en déambulation à travers les rues de Saint-Jean-de-Luz, jouant avec le public aux rythmes des percussions jusqu’à la Place Louis XIV pour le final..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 19:30:00. EUR.

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a spectacle of fire, with characters wandering through the streets of Saint-Jean-de-Luz, playing with the public to the rhythm of percussion instruments all the way to Place Louis XIV for the finale.

Venga a disfrutar de un espectáculo de fuego, con personajes que deambulan por las calles de San Juan de Luz, jugando con el público al ritmo de los instrumentos de percusión hasta llegar a la plaza Luis XIV para el final.

Erleben Sie eine Feuershow mit Figuren, die durch die Straßen von Saint-Jean-de-Luz ziehen und zu den Rhythmen der Perkussion mit dem Publikum spielen, bis sie zum Finale auf dem Place Louis XIV ankommen.

