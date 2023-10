Grande parade d’Olentzero Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle plein de surprises, mêlant mythologie basque et féérie de noël.

Olentzero, le charbonnier basque connu pour amener la chaleur et la lumière dans les foyers, revient avec sa lanterne géante et tout son univers pour illuminer de nouveau les rues de St Jean de Luz !

Danses basques, musique traditionnelle, artistes de rue, géants… sans oublier Basajaun et Tartaro qui viendront se mêler à la fête.

La Tamborrada des enfants, fera régner l’ordre dans ce monde féerique descendu de la forêt et des montagnes du Pays Basque.

Un défilé riche en couleurs, en musique et en spectacle, animé par près de 150 personnes !

Final en fixe Place Louis XIV à ne pas manquer.

Parcours : départ du fronton municipal (arrêt 1), descente de la rue Gambetta (partie haute), puis bd Thiers (arrêt 2), Bd Victor Hugo (arrêt 3), et remontée rue Garat et Gambetta jusqu’à la Place Louis XIV (arrêt 4 : final)..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 19:30:00.

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A show full of surprises, mixing Basque mythology and Christmas magic.

Olentzero, the Basque coalman known for bringing warmth and light into homes, returns with his giant lantern and his whole universe to light up the streets of St Jean de Luz again!

Basque dances, traditional music, street performers, giants … without forgetting Basajaun and Tartaro who will come to mingle with the party.

The children’s Tamborrada will bring order to this fairy-tale world descended from the forest and mountains of the Basque Country.

A parade rich in colors, music and spectacle, animated by nearly 150 people!

The final in Place Louis XIV is not to be missed.

Route: departure from the municipal fronton (stop 1), down rue Gambetta (upper part), then bd Thiers (stop 2), Bd Victor Hugo (stop 3), and up rue Garat and Gambetta to Place Louis XIV (stop 4: final).

Un espectáculo lleno de sorpresas, que combina la mitología vasca y la magia navideña.

Olentzero, el carbonero vasco conocido por llevar el calor y la luz a los hogares, regresa con su linterna gigante y todo su universo para iluminar una vez más las calles de San Juan de Luz

Danzas vascas, música tradicional, artistas callejeros, gigantes… sin olvidar a Basajaun y Tartaro que se unirán a la diversión.

La Tamborrada infantil pondrá orden en este mundo de cuento de hadas descendido de los bosques y montañas del País Vasco.

Un desfile rico en colorido, música y espectáculo, ¡animado por casi 150 personas!

No se pierda el final en la plaza Luis XIV.

Recorrido: salida del frontón municipal (parada 1), bajada por la rue Gambetta (parte superior), luego bd Thiers (parada 2), bd Victor Hugo (parada 3), y subida por la rue Garat y Gambetta hasta la Place Louis XIV (parada 4: final).

Ein Spektakel voller Überraschungen, das baskische Mythologie und Weihnachtszauber miteinander verbindet.

Olentzero, der baskische Köhler, der dafür bekannt ist, Wärme und Licht in die Häuser zu bringen, kehrt mit seiner riesigen Laterne und seiner ganzen Welt zurück, um die Straßen von St Jean de Luz erneut zu beleuchten!

Baskische Tänze, traditionelle Musik, Straßenkünstler, Riesen? und nicht zu vergessen Basajaun und Tartaro, die sich unter das Fest mischen werden.

Die Tamborrada der Kinder wird für Ordnung in dieser märchenhaften Welt sorgen, die aus den Wäldern und Bergen des Baskenlandes stammt.

Ein farbenfroher Umzug voller Musik und Spektakel, der von fast 150 Personen angeführt wird!

Das festliche Finale auf dem Place Louis XIV sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Strecke: Start am Fronton Municipal (Haltestelle 1), die Rue Gambetta hinunter (oberer Teil), dann Bd Thiers (Haltestelle 2), Bd Victor Hugo (Haltestelle 3), und die Rue Garat und Gambetta hinauf bis zum Place Louis XIV (Haltestelle 4: Finale).

