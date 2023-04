FestiOrgues : Noël basque Eglise, 17 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Cette année le traditionnel concert de Noël en l’église de Saint Jean de Luz mettra à l’honneur la musique et les musiciens basques :

Orgue sous les doigts de son titulaire Jésus Martin Moro

• Xirula & autres souffles basques (voix, “sifflés“, flûte préhistorique, ttun ttun tambourin, etc. avec l’incroyable Mixel Etxekopar

• Txalaparta (percussion ancestrale emblématique du pays basque) jouée par Sergio Lamuedra & Txomin Dhers

Attendez-vous à un moment privilégié où le charme s’opère dans une belle complicité entre les musiciens. Entre écrit et improvisation, ils mêlent et subliment la musique classique (même Widor prend l’accent basque !) et les Noëls basques traditionnels..

2023-12-17 à ; fin : 2023-12-17 . EUR.

Eglise Rue Gambetta

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year the traditional Christmas concert in the church of Saint Jean de Luz will honor the music and the Basque musicians:

Organ under the fingers of its owner Jesus Martin Moro

? Xirula & other Basque blows (voices, whistles, prehistoric flute, ttun ttun tambourine, etc.) with the incredible Mixel Etxekopar

? Txalaparta (ancestral percussion emblematic of the Basque Country) played by Sergio Lamuedra & Txomin Dhers

Expect a privileged moment in which the charm of a beautiful complicity between the musicians. Between writing and improvisation, they mix and sublimate classical music (even Widor takes the Basque accent!) and traditional Basque Christmas.

Este año, el tradicional concierto de Navidad en la iglesia de San Juan de Luz contará con música y músicos vascos:

Órgano bajo los dedos de su propietario Jesús Martín Moro

? Xirula & otras explosiones vascas (voces, ?silbatos?, flauta prehistórica, pandereta ttun ttun, etc.) con el increíble Mixel Etxekopar

? Txalaparta (percusión ancestral emblemática del País Vasco) tocada por Sergio Lamuedra & Txomin Dhers

Espere un momento privilegiado en el que el encanto de la complicidad de los músicos está en juego. Entre la escritura y la improvisación, mezclan y subliman la música clásica (¡incluso Widor utiliza acento vasco!) y la Navidad tradicional vasca.

Das traditionelle Weihnachtskonzert in der Kirche von Saint Jean de Luz wird in diesem Jahr von baskischer Musik und baskischen Musikern gestaltet:

Orgel unter den Fingern des Organisten Jesus Martin Moro

? Xirula & andere baskische Blasinstrumente (Stimmen, Pfeifen, prähistorische Flöte, Ttun Ttun Tamburin, usw.) mit dem unglaublichen Mixel Etxekopar

? Txalaparta (uralte Perkussion aus dem Baskenland), gespielt von Sergio Lamuedra & Txomin Dhers

Erwarten Sie einen besonderen Moment, in dem sich der Zauber in einer schönen Komplizenschaft zwischen den Musikern entfaltet. Zwischen geschriebener Musik und Improvisation vermischen und veredeln sie klassische Musik (sogar Widor spricht mit baskischem Akzent!) und traditionelle baskische Weihnachtslieder.

