Exposition Bleu, la Galerie : Accrochage mixte 3 rue de l’Infante, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

La galerie expose un échantillon de ses expos passées. Le prétexte à se rappeler des coups de cœur ou à découvrir les œuvres qu’on n’avait pas vues… De quoi se faire plaisir pour les fêtes !

Vacances de Noël : Du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Les Dimanche 24 et 31/12 : de 15h à 18h30. Hors vacances : Mercredi et Jeudi de 15h à 18h30 – Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30..

2023-12-16 à ; fin : 2024-03-01 19:00:00. .

3 rue de l’Infante BLEU, la Galerie

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The gallery exhibits a sample of its past exhibitions. The pretext to remember the favorites or to discover the works that we had not seen … Something to enjoy for the holidays!

Christmas vacations: Tuesday to Saturday from 10am to 12:30pm and from 3pm to 6:30pm. Sunday 24 and 31/12 : from 3pm to 6:30pm. Off vacations: Wednesday and Thursday from 3pm to 6:30pm ? Friday and Saturday from 10am to 12:30pm and from 3pm to 6:30pm.

La galería expone una muestra de sus exposiciones pasadas. Un pretexto para recordar las favoritas o descubrir las obras que no habíamos visto… Una forma estupenda de darse un capricho estas fiestas

Vacaciones de Navidad: de martes a sábado de 10.00 a 12.30 h. y de 15.00 a 18.30 h. Domingos 24 y 31/12: de 15.00 a 18.30 h. Fuera de vacaciones: miércoles y jueves de 15:00 a 18:30 ? Viernes y sábado de 10.00 a 12.30 h. y de 15.00 a 18.30 h.

Die Galerie stellt eine Auswahl ihrer vergangenen Ausstellungen aus. Ein Vorwand, um sich an Lieblingsstücke zu erinnern oder Werke zu entdecken, die man noch nicht gesehen hat… Eine gute Gelegenheit, sich für die Feiertage etwas Gutes zu gönnen!

Weihnachtsferien: Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:30 Uhr. Sonntag, 24. und 31.12.: von 15:00 bis 18:30 Uhr. Außerhalb der Ferien: Mittwoch und Donnerstag von 15:00 bis 18:30 Uhr ? Freitag und Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:30 Uhr.

