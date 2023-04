Exposition Bleu, la Galerie : « Bestiaire » de Caroline Aycard 3 rue de l’Infante, 10 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Les sculptures en terre émaillée de Caroline Aycard sont étonnantes ! En équilibre entre la masse et la finesse, chacune accroche le regard, rappelle des souvenirs, génère des émotions ! De l’ours des Pyrénées à la grenouille de nos étangs ou à l’éléphant africain, ses animaux prennent vie sous les doigts experts de l’artiste.

Du Mardi au Jeudi de 15h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

2023-10-10 à ; fin : 2023-12-14 19:00:00. .

3 rue de l’Infante BLEU, la Galerie

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Caroline Aycard’s enamelled clay sculptures are amazing! Balanced between mass and finesse, each one catches the eye, brings back memories, generates emotions! From the Pyrenean bear to the frog of our ponds or the African elephant, her animals come to life under the expert fingers of the artist.

Tuesday to Thursday from 3:00 pm to 6:30 pm, Friday and Saturday from 10:00 am to 12:30 pm and from 3:00 pm to 6:30 pm

Las esculturas de arcilla esmaltada de Caroline Aycard son increíbles Equilibrados entre masa y delicadeza, cada uno de ellos atrae la mirada, trae recuerdos y genera emociones Desde el oso pirenaico hasta la rana de nuestros estanques o el elefante africano, sus animales cobran vida bajo los dedos expertos de la artista.

De martes a jueves, de 15.00 a 18.30 h., viernes y sábado, de 10.00 a 12.30 h. y de 15.00 a 18.30 h

Die Skulpturen aus glasierter Erde von Caroline Aycard sind erstaunlich! Im Gleichgewicht zwischen Masse und Feinheit fällt jede einzelne ins Auge, weckt Erinnerungen und erzeugt Emotionen! Vom Bären aus den Pyrenäen bis zum Frosch aus unseren Teichen oder dem afrikanischen Elefanten erwachen ihre Tiere unter den fachkundigen Fingern der Künstlerin zum Leben.

Dienstag bis Donnerstag von 15:00 bis 18:30 Uhr, Freitag und Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:30 Uhr

