Conférence : Charles Videgain Les lettres du Dauphin Avenue Ithurralde, 5 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

La conférence de Xarles Videgain, traite d’un fonds de correspondance en euskara découvert dans les archives de

l’Amirauté Britannique de Londres. En 1757, ces lettres furent transportées sur le navire le Dauphin qui se rendait de

Bayonne à Louisbourg et qui fut capturé par des corsaires anglais.

Xarles Videgain est spécialisé en variation linguistique (lexicologie, géo-linguistique). Il est « Euskaltzain oso »

(académicien basque) pour Iparralde. Il est également codirecteur technique de l’Atlas Linguistique du Pays Basque,

chantier réalisé par Euskaltzaindia, Académie de la langue basque..

Avenue Ithurralde Salle Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The conference of Xarles Videgain, deals with a collection of correspondence in Basque discovered in the archives of

the British Admiralty in London. In 1757, these letters were carried on the ship Dauphin, which was on its way from Bayonne to Louisbourg

Bayonne to Louisbourg and was captured by English privateers.

Xarles Videgain is specialized in linguistic variation (lexicology, geo-linguistics). He is « Euskaltzain oso

(Basque academician) for Iparralde. He is also the technical co-director of the Linguistic Atlas of the Basque Country,

a project carried out by Euskaltzaindia, Academy of the Basque Language.

La conferencia de Xarles Videgain versa sobre una colección de correspondencia en euskera descubierta en los archivos del British

almirantazgo Británico en Londres. En 1757, estas cartas fueron transportadas en el barco Dauphin, que se dirigía de Bayona a Louisbourg y fue capturado por piratas

Bayona a Louisbourg y fue capturado por corsarios ingleses.

Xarles Videgain es especialista en variación lingüística (lexicología, geolingüística). Es « euskaltzain oso

(académico vasco) por Iparralde. También es codirector técnico del Atlas Lingüístico del País Vasco,

un proyecto realizado por Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca.

Der Vortrag von Xarles Videgain, behandelt eine Sammlung von Korrespondenz in Euskara, die in den Archiven der

der britischen Admiralität in London entdeckt wurde. Im Jahr 1757 wurden diese Briefe auf dem Schiff Le Dauphin transportiert, das sich auf dem Weg von

Bayonne nach Louisbourg fuhr und von britischen Korsaren gekapert wurde.

Xarles Videgain ist auf Sprachvariation (Lexikologie, Geo-Linguistik) spezialisiert. Er ist « Euskaltzain oso »

(baskischer Akademiker) für Iparralde. Er ist außerdem technischer Co-Direktor des Linguistischen Atlas des Baskenlandes,

eine von Euskaltzaindia, der Akademie der baskischen Sprache, durchgeführte Arbeit.

