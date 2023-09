La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz, 1 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La ville de Saint-Jean-de-Luz participe à la Semaine Bleue 2023 sur le thème national : « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ! ».

Différents rendez-vous sont proposés pour les seniors. Plusieurs partenaires (associations, services de la ville, EHPAD) s’impliquent aux côtés du Centre Communal d’Action Sociale pour proposer un programme d’animations gratuites tout au long de la semaine..

2023-10-01 fin : 2023-10-08 . EUR.

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Jean-de-Luz is taking part in Semaine Bleue 2023 on the national theme: « Growing old together, a chance to be cultivated! ».

Various events are on offer for senior citizens. Several partners (associations, city services, EHPAD) are working alongside the Centre Communal d’Action Sociale to offer a program of free events throughout the week.

La ciudad de San Juan de Luz participa en la Semana Azul 2023 sobre el tema nacional: « Envejecer juntos, ¡una oportunidad para cultivarse!

Se proponen diversas actividades para las personas mayores. Varios socios (asociaciones, servicios municipales, EHPAD) colaboran con el Centro Comunal de Acción Social para ofrecer un programa de actividades gratuitas durante toda la semana.

Die Stadt Saint-Jean-de-Luz beteiligt sich an der Blauen Woche 2023 mit dem nationalen Thema: « Gemeinsam älter werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt! ».

Es werden verschiedene Termine für Senioren angeboten. Mehrere Partner (Vereine, städtische Dienste, EHPAD) engagieren sich an der Seite des Centre Communal d’Action Sociale, um die ganze Woche über ein kostenloses Unterhaltungsprogramm anzubieten.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque