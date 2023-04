Animation musicale au kiosque Kiosque Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Animation musicale au kiosque Kiosque, 1 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz. Animation musicale au kiosque – Programmation à venir….

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 13:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment at the kiosk – Program to come… Animación musical en el quiosco – Programa por venir… Musikalische Unterhaltung am Kiosk – Programm wird noch bekannt gegeben… Mise à jour le 2023-03-21 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Kiosque Adresse Kiosque Place Louis XIV Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Kiosque Saint-Jean-de-Luz

Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/

Animation musicale au kiosque Kiosque 2023-10-01 was last modified: by Animation musicale au kiosque Kiosque Kiosque 1 octobre 2023 Kiosque Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques