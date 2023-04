Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee – Club des Korsaires Entre rue de l’Infante et le phare, 14 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Le club d’ultimate frisbee Les Korsaires de Saint Jean de Luz propose des initiations/perfectionnements sur la Grande Plage (entre rue de l’Infante et le phare). Sport auto arbitré, mixte et sans contact

Tous niveaux acceptés à partir de 12 ans

Inscription obligatoire

Tous les jeudis

18h/20h

Initiation et perfectionnement à l’Ultimate frisbee

Sport mixte, sans contact et auto arbitré

À partir de 10 ans

Facebook/Instagram @KorsairesSaintjeandeluz.

2023-09-14 à ; fin : 2023-09-14 20:00:00. .

Entre rue de l’Infante et le phare Grande Plage

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The ultimate frisbee club Les Korsaires of Saint Jean de Luz proposes initiations/perfectioning on the Grande Plage (between rue de l’Infante and the lighthouse). Self-refereed sport, mixed and without contact

All levels accepted from 12 years old

Registration required

Every thursday

6pm/8pm

Ultimate frisbee initiation and improvement

Mixed sport, without contact and self refereed

From 10 years old

Facebook/Instagram @KorsairesSaintjeandeluz

El club de ultimate frisbee Les Korsaires de San Juan de Luz ofrece cursos de iniciación y perfeccionamiento en la Grande Plage (entre la calle del Infante y el faro). Deporte auto-referenciado, mixto y sin contacto

Se aceptan todos los niveles a partir de 12 años

Inscripción obligatoria

Todos los jueves

18 h/8 h

Iniciación y perfeccionamiento al Ultimate Frisbee

Deporte mixto, sin contacto y auto arbitrado

A partir de 10 años

Facebook/Instagram @KorsairesSaintjeandeluz

Der Ultimate-Frisbee-Club Les Korsaires in Saint Jean de Luz bietet am Grande Plage (zwischen Rue de l’Infante und dem Leuchtturm) Einführungen/Verbesserungen an. Selbstorganisierter Sport mit Schiedsrichtern, gemischtgeschlechtlich und ohne Kontakt

Alle Niveaus ab 12 Jahren akzeptiert

Anmeldung erforderlich

Jeden Donnerstag

18.00/20.00 Uhr

Einführung und Verbesserung von Ultimate Frisbee

Gemischte Sportart, kontaktlos und selbstverwaltet

Ab 10 Jahren

Facebook/Instagram @KorsairesSaintjeandeluz

Mise à jour le 2023-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque