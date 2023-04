Danses basques avec Begiraleak Kiosque, 10 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

L’association Begiraleak vient présenter ses traditionnelles danses et costumes basques sur la Place Louis XIV et le kiosque..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 13:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Begiraleak association will present its traditional Basque dances and costumes on the Place Louis XIV and the kiosk.

La asociación Begiraleak presentará sus danzas y trajes tradicionales vascos en la plaza Luis XIV y el quiosco.

Der Verein Begiraleak kommt, um seine traditionellen baskischen Tänze und Kostüme auf dem Place Louis XIV und dem Kiosk zu präsentieren.

