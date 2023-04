Chants basques avec Airez Kiosque, 27 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

C’est en 1992 que quelques amis issus du Pays Basque entre Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou et Ascain décident de mettre en commun leur passion pour le chant traditionnel basque et créent le groupe vocal AIREZ.

Le groupe vocal AIREZ c’est avant tout une histoire d’amitié et de complicité. Le groupe est accompagné et soutenu dans sa démarche par son chef de Chœur Catherine ALZATE et se produit lors de concerts, animations, messes de mariage….

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 13:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From April to October, the aperitif concerts are back at the kiosk

Every Sunday from 11:30 am, a musical animation orchestrated by a local group: traditional Basque songs, banda, concerts… will animate your aperitifs on the Place Louis XIV.

Enjoy these concerts during your stroll in the city center or directly on the terrace.

It was in 1992 that a few friends from the Basque Country between Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou and Ascain decided to pool their passion for traditional Basque singing and created the vocal group AIREZ.

The vocal group AIREZ is above all a story of friendship and complicity. The group is accompanied and supported in its approach by its choirmaster Catherine ALZATE and performs in concerts, animations, wedding masses…

De abril a octubre, vuelven los conciertos de aperitivo en el quiosco de música.

Todos los domingos a partir de las 11:30 h, una animación musical orquestada por un grupo local: canciones tradicionales vascas, banda, conciertos… amenizarán sus aperitivos en la plaza Luis XIV.

Disfrute de estos conciertos durante su paseo por el centro de la ciudad o directamente en la terraza.

Fue en 1992 cuando algunos amigos del País Vasco, entre Hendaya, Ciboure, San Juan de Luz, Itxassou y Ascain, decidieron poner en común su pasión por el canto tradicional vasco y crearon el grupo vocal AIREZ.

El grupo vocal AIREZ es ante todo una historia de amistad y complicidad. El grupo está acompañado y apoyado por su directora Catherine ALZATE y actúa en conciertos, eventos, misas de boda…

Von April bis Oktober finden wieder Aperitifkonzerte am Kiosk statt.

Jeden Sonntag ab 11:30 Uhr findet eine musikalische Unterhaltung statt, die von einer lokalen Gruppe organisiert wird: traditionelle baskische Gesänge, Banda, Konzerte… werden Ihre Aperitife auf dem Place Louis XIV beleben.

Genießen Sie diese Konzerte während Ihres Spaziergangs im Stadtzentrum oder direkt auf der Terrasse.

1992 beschlossen einige Freunde aus dem Baskenland zwischen Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Itxassou und Ascain, ihre Leidenschaft für den traditionellen baskischen Gesang zu vereinen und die Vokalgruppe AIREZ zu gründen.

Die Vokalgruppe AIREZ ist vor allem eine Geschichte der Freundschaft und der Komplizenschaft. Die Gruppe wird von ihrer Chorleiterin Catherine ALZATE begleitet und unterstützt und tritt bei Konzerten, Animationen, Hochzeitsmessen… auf.

