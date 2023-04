Concert du chœur mixte Goraki Eglise Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Concert du chœur mixte Goraki Eglise, 21 août 2023, Saint-Jean-de-Luz. Chants traditionnels du Pays Basque.

2023-08-21 à ; fin : 2023-08-21 . EUR.

Eglise

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional songs of the Basque Country Canciones tradicionales del País Vasco Traditionelle Lieder aus dem Baskenland Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Eglise Saint-Jean-de-Luz

Eglise Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/

Concert du chœur mixte Goraki Eglise 2023-08-21 was last modified: by Concert du chœur mixte Goraki Eglise Eglise 21 août 2023 Eglise Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques