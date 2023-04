Exposition Bleu, la Galerie : Agnès Vandermarcq & Catherine Morin Peintures, gravures, collages & Bronzes 3 rue de l’Infante, 19 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Agnès Vandermarcq s’est inspirée des couleurs de l’Asie pour réaliser des tableaux à la tempera, des gravures ou des collages. Les couleurs sont chatoyantes et l’atmosphère invite à un ailleurs exotique. Un beau voyage en perspective ! De son côté, les bronzes de Catherine Morin sont une ôde à la vie. Elle oscille entre la regressivité de ses petits enfants et la puissance de ses portraits. Il est difficile de rester insensible à son art.

Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Dimanche de 15h à 19h.

Agnès Vandermarcq was inspired by the colors of Asia to create tempera paintings, engravings and collages. The colors are shimmering and the atmosphere invites to an exotic elsewhere. A beautiful journey in perspective! Catherine Morin’s bronzes are an ode to life. She oscillates between the regressiveness of her little children and the power of her portraits. It is difficult to remain insensitive to her art.

Tuesday to Saturday from 10am to 1pm and from 3pm to 7pm. Sunday from 3pm to 7pm

Agnès Vandermarcq se inspira en los colores de Asia para crear pinturas al temple, grabados y collages. Los colores brillan y el ambiente invita a un lugar exótico. ¡Un hermoso viaje en perspectiva! Los bronces de Catherine Morin son una oda a la vida. Oscila entre la regresividad de sus nietos y la fuerza de sus retratos. Es difícil permanecer insensible ante su arte.

De martes a sábado, de 10.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 19.00 h. Domingo de 15:00 a 19:00

Agnès Vandermarcq hat sich von den Farben Asiens inspirieren lassen und Temperagemälde, Radierungen oder Collagen geschaffen. Die Farben schillern und die Atmosphäre lädt zu einem exotischen Anderswo ein. Eine schöne Reise in Aussicht! Die Bronzearbeiten von Catherine Morin sind eine Ode an das Leben. Sie schwankt zwischen der Regressivität ihrer Enkelkinder und der Kraft ihrer Porträts. Es ist schwer, von ihrer Kunst unberührt zu bleiben.

Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr. Sonntag von 15h bis 19h

