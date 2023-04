Braderie des commerçants luziens Centre ville, 18 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

La braderie estivale a lieu du vendredi 18 au dimanche 20 août. Pendant 3 jours, retrouvez toutes vos marques préférées à prix bradés..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 19:00:00. .

Centre ville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The summer flea market takes place from Friday 18th to Sunday 20th August. During 3 days, find all your favorite brands at discounted prices.

El mercadillo de verano se celebra del viernes 18 al domingo 20 de agosto. Durante 3 días, encuentra todas tus marcas favoritas a precios de ganga.

Der Sommerausverkauf findet von Freitag, dem 18. bis Sonntag, dem 20. August statt. Drei Tage lang finden Sie alle Ihre Lieblingsmarken zu Schnäppchenpreisen.

Mise à jour le 2023-04-11 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements