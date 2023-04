Animation musicale avec Hiruri Kiosque, 15 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Animation musicale au kiosque – Hiruri est un jeune groupe du Pays Basque composé de 2 chanteuses (St-Etienne de Baigorri, Banca), d’un chanteur (Hasparren) et d’un guitariste (St-Palais).

Ils proposent un répertoire de reprises de chansons traditionnelles basques réarrangées..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 13:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment at the bandstand – Hiruri is a young group from the Basque Country composed of 2 singers (St-Etienne de Baigorri, Banca), a singer (Hasparren) and a guitarist (St-Palais).

They offer a repertoire of rearranged traditional Basque songs.

Animación musical en el quiosco – Hiruri es un joven grupo del País Vasco compuesto por 2 cantantes femeninas (St-Etienne de Baigorri, Banca), un cantante masculino (Hasparren) y un guitarrista (St-Palais).

Ofrecen un repertorio de canciones tradicionales vascas arregladas.

Musikalische Unterhaltung am Kiosk – Hiruri ist eine junge Gruppe aus dem Baskenland, die aus zwei Sängerinnen (St-Etienne de Baigorri, Banca), einem Sänger (Hasparren) und einem Gitarristen (St-Palais) besteht.

Sie bieten ein Repertoire aus neu arrangierten Coverversionen traditioneller baskischer Lieder.

Mise à jour le 2023-03-21 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements