Bal avec Marveen toro et fuego et bataille de confettis Kiosque, 13 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

MARVEEN est un groupe de musique de reprises dans le Sud-Ouest. L’énergie communicative de ce « power quartet » et son répertoire funk, pop, rock séduit un public de plus en plus large.

Avec près de 1000 concerts à son actif, en France ou à l’étranger, MARVEEN assure le spectacle quelque soit la nature de l’événement.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 23h00, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada..

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The balls are back! Every Sunday evening, in July and August, a dance band will come to liven up the Place Louis XIV.

MARVEEN is a cover band from the South-West. The communicative energy of this « power quartet » and its repertoire of funk, pop, rock seduces an ever-growing audience.

With nearly 1000 concerts to its credit, in France or abroad, MARVEEN ensures the show whatever the nature of the event.

TORO DE FUEGO AND CONFETTI BATTLE

It is the tradition in St Jean de Luz, the famous battle of confettis, from 9pm until the end of the night… For the little ones, and the older ones ! Sachets on sale in the huts on the Place Louis XIV.

Don’t miss at 11:00 pm, the one we don’t present anymore: the Toro de Fuego, a unique pyrotechnic show accompanied by its famous Granada music.

¡Vuelven los bailes! Todos los domingos por la noche de julio y agosto, una banda de baile vendrá a animar la plaza Luis XIV.

MARVEEN es una banda de versiones del Suroeste. La energía comunicativa de este « power quartet » y su repertorio de funk, pop y rock atraen a un público cada vez más numeroso.

Con cerca de 1.000 conciertos en su haber, en Francia y en el extranjero, MARVEEN ofrece el espectáculo sea cual sea la naturaleza del evento.

TORO DE FUEGO Y BATALLA DE CONFETI

Es tradición en San Juan de Luz, la famosa batalla de confeti, desde las 21h hasta el final de la noche… Para los pequeños, ¡y los mayores! Venta de bolsitas en las casetas de la plaza Luis XIV.

No se pierda, a las 23:00, el que no necesita presentación: el Toro de Fuego, un espectáculo pirotécnico único acompañado de su famosa música granadina.

Die Bälle sind wieder da! Jeden Sonntagabend im Juli und August wird eine Ballgruppe den Place Louis XIV in Stimmung bringen.

MARVEEN ist eine Cover-Band aus dem Südwesten Frankreichs. Die ansteckende Energie dieses « Power-Quartetts » und sein Repertoire aus Funk, Pop und Rock begeistern ein immer größeres Publikum.

Mit fast 1000 Konzerten in Frankreich und im Ausland sorgt MARVEEN für Unterhaltung bei jeder Art von Veranstaltung.

TORO DE FUEGO UND KONFETTISCHLACHT

Es ist Tradition in St Jean de Luz, die berühmte Konfettischlacht, ab 21 Uhr und bis zum Ende der Nacht… Für die Kleinen und die Großen! Tüten werden in den Hütten auf dem Place Louis XIV verkauft.

Verpassen Sie um 23 Uhr nicht das, was man nicht mehr vorstellen kann: den Toro de Fuego, ein einzigartiges pyrotechnisches Spektakel, das von seiner berühmten Granada-Musik begleitet wird.

