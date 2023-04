Initiation à la pelote basque 18 avenue André Ithurralde, 11 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Venez vous initier à la pelote basque, avec un éducateur diplômé.

Dans ce cours, vous découvrirez les jeux de main nue, pala, chistera.

Réservation obligatoire dans les Bureaux d’Accueil Touristique Pays Basque.

Maximum 12 personnes.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 11:30:00. EUR.

18 avenue André Ithurralde Jai Alai

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and learn Basque pelota with a qualified instructor.

In this course, you will discover the games of bare hand, pala, chistera.

Reservation required in the Tourist Offices of the Basque Country.

Maximum 12 persons

Ven a aprender pelota vasca con un instructor cualificado.

En este curso, descubrirá los juegos de mano desnuda, pala, chistera.

Es necesario reservar en las Oficinas de Turismo del País Vasco.

Máximo 12 personas

Kommen Sie und lernen Sie das baskische Pelota-Spiel mit einem ausgebildeten Pädagogen kennen.

In diesem Kurs werden Sie die Spiele mit der bloßen Hand, Pala und Chistera kennenlernen.

Reservierung in den Bureaux d’Accueil Touristique Pays Basque erforderlich.

Maximal 12 Personen

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme Pays Basque