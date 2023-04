Concert Nadau Parc Ducontenia, 9 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Nadau est un groupe gascon-béarnais célébrant la culture gasconne et plus largement occitane..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Parc Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nadau is a Gascon-Bearn group celebrating the Gascon and more widely Occitan culture.

Nadau es un grupo gascón-neerlandés que celebra la cultura gascona y, más ampliamente, la occitana.

Nadau ist eine gaskonisch-béarnaische Gruppe, die die gaskonische und im weiteren Sinne okzitanische Kultur feiert.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque