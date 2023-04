Concert Janus Lester et Sonakay Parc Ducontenia, 8 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Janus Lester est une des révélations de l’année 2022 en Pays Basque ! C’est un groupe, imaginé par Jokin Pinatxo, jeune musicien de Bera, bertsolari, qui avait déjà participé au groupe de rock Azken Trena, entre 2017 et 2020.

Le groupe Sonakay de St Sebastien propose une musique gitano / flamenco / basque..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . EUR.

Parc Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Janus Lester is one of the revelations of the year 2022 in the Basque Country! It is a group, imagined by Jokin Pinatxo, a young musician from Bera, bertsolari, who had already participated in the rock group Azken Trena, between 2017 and 2020.

The group Sonakay from San Sebastian offers a gitano / flamenco / Basque music.

¡Janus Lester es una de las revelaciones del año 2022 en el País Vasco! Es un grupo, ideado por Jokin Pinatxo, un joven músico de Bera, bertsolari, que ya había participado en el grupo de rock Azken Trena, entre 2017 y 2020.

El grupo Sonakay de San Sebastián ofrece música gitana / flamenca / vasca.

Janus Lester ist eine der Entdeckungen des Jahres 2022 im Baskenland! Es handelt sich um eine Band, die von Jokin Pinatxo, einem jungen Musiker aus Bera, bertsolari, erdacht wurde, der bereits zwischen 2017 und 2020 in der Rockband Azken Trena mitwirkte.

Die Band Sonakay aus St. Sebastian bietet Gitano / Flamenco / baskische Musik.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque