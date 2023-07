Visite Pays d’art et d’histoire : Le petit théâtre de la mer Saint-Jean-de-Luz, 7 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

EN FAMILLE !

Balade contée. Avez-vous déjà assisté à la naissance d’une histoire d’amour entre deux phares ?

Connaissez-vous les malheurs de Toto le corsaire ? A travers une balade contée dans les rues luziennes,

bien des histoires prendront vie grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le patrimoine autrement.…

*Parents et enfants à partir de 4 ans. Sur inscription auprès des offices de tourisme. Nombre de places limité..

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



WITH THE WHOLE FAMILY!

Storytelling stroll. Have you ever witnessed the birth of a love story between two lighthouses?

Do you know the misfortunes of Toto the privateer? A storytelling stroll through the streets of Luzon,

many stories will come to life thanks to kamishibai, the Japanese image theater. Young and old alike will discover our heritage in a whole new way?

*Parents and children aged 4 and over. Registration required at tourist offices. Limited number of places.

CON TODA LA FAMILIA

Paseo de los cuentos. ¿Has asistido alguna vez al nacimiento de una historia de amor entre dos faros?

¿Conoces las desventuras de Toto, el corsario? Pasea por las calles de Luzón,

muchas historias cobrarán vida gracias al kamishibai, el teatro de imágenes japonés. Pequeños y mayores podrán descubrir el patrimonio de la ciudad de una forma totalmente nueva?

*Padres y niños a partir de 4 años. Inscripción obligatoria en las oficinas de turismo. Plazas limitadas.

IN DER FAMILIE!

Erzählter Spaziergang. Haben Sie schon einmal die Entstehung einer Liebesgeschichte zwischen zwei Leuchttürmen miterlebt?

Kennen Sie das Unglück von Toto dem Korsaren? Bei einem Märchenspaziergang durch die Straßen von Luz,

viele Geschichten werden durch das Kamishibai, das japanische Bildertheater, zum Leben erweckt. So entdecken Groß und Klein das Kulturerbe auf andere Weise..

*Eltern und Kinder ab 4 Jahren. Anmeldung bei den Fremdenverkehrsbüros erforderlich. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

