Concert TNT/Tribute ACDC Parc Ducontenia, 7 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Qui ne connait pas les standards « Highway to Hell », « Back in Black » ou encore « Let There be Rock » ou qui n’a pas essayé de faire le fameux « duck walk » d’Angus Young dans son salon ?

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND c’est le show 100% AC/DC.

Revivez pendant presque 2h les principaux titres du fameux quintet de rock australo-britannique à travers un show unique dans toute la France.

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND est un groupe techniquement irréprochable, capable de donner de véritables shows devant un public partagé entre baby-boomers inconsolables et baby-rockers curieux d’un âge d’or révolu..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 . .

Parc Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Who doesn’t know the standards « Highway to Hell », « Back in Black » or « Let There be Rock » or who hasn’t tried to do the famous « duck walk » of Angus Young in his living room?

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND is the 100% AC/DC show.

Relive for almost 2 hours the main titles of the famous Australian-British rock quintet through a unique show in all France.

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND is a technically impeccable band, capable of giving real shows in front of an audience divided between inconsolable baby-boomers and baby-rockers curious about a bygone golden age.

¿Quién no conoce los estándares « Highway to Hell », « Back in Black » o « Let There be Rock » o quién no ha intentado hacer el famoso « duck walk » de Angus Young en el salón de su casa?

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND es el espectáculo 100% AC/DC.

Reviva durante casi 2 horas los principales títulos del famoso quinteto de rock australiano-británico a través de un espectáculo único en Francia.

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND es una banda técnicamente impecable, capaz de ofrecer auténticos espectáculos ante un público dividido entre baby-boomers inconsolables y baby-rockers curiosos de una época dorada pasada.

Wer kennt nicht die Standards « Highway to Hell », « Back in Black » oder « Let There be Rock » oder wer hat nicht versucht, den berühmten « duck walk » von Angus Young in seinem Wohnzimmer zu machen?

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND ist die 100%ige AC/DC-Show.

Erleben Sie fast zwei Stunden lang die wichtigsten Titel des berühmten australisch-britischen Rock-Quintetts in einer einzigartigen Show in ganz Frankreich.

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND ist eine technisch einwandfreie Band, die in der Lage ist, vor einem Publikum, das zwischen untröstlichen Babyboomern und neugierigen Babyrockern eines längst vergangenen goldenen Zeitalters gespalten ist, echte Shows zu geben.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque