Top à la vachette Arènes d’Erromardie, 2 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

» Le Méga show Comico-Taurin interactif de l’été.

1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante tous les dimanches et mercredis entre juillet et août à 21h30.

Certains peuvent participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner… Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Pas de réservations, billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle est prise à 20h30.

Début du spectacle à 21h30 aux arènes d’Erromardie.

Animaux acceptés tenus en laisse. Accès aux personnes handicapées..

Arènes d’Erromardie Chemin d’Erromardie

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« The interactive Comico-Taurine Mega show of the summer.

1h30 of laughter with the cows and the best games of Intercities around a giant pool every Sunday and Wednesday between July and August at 9:30 pm.

Some can participate and go down in the arena, but be careful, some cows also like to swim… Also an animation reserved for children and a game reserved only for ladies.

No reservations, ticket office on site from 8:15 pm. In case of rain or bad weather, the decision to maintain or cancel the show is made at 8:30 pm.

Beginning of the show at 9:30 pm in the Erromardie arena.

Pets are allowed on a leash. Access for disabled people.

» El Mega espectáculo interactivo Comico-Taurino del verano.

1h30 de risas con las vacas y los mejores juegos de Intercities alrededor de una piscina gigante todos los domingos y miércoles entre julio y agosto a las 21h30.

Algunos pueden unirse y bajar a la arena, pero cuidado, a algunas vacas también les gusta bañarse.. También hay una actividad para niños y un juego sólo para señoras.

No hay reservas, taquilla in situ a partir de las 20.15 h. En caso de lluvia o mal tiempo, la decisión de mantener o cancelar el espectáculo se tomará a las 20.30 h.

El espectáculo comienza a las 21.30 h en la plaza de toros de Erromardie.

Se admiten animales de compañía con correa. Acceso para minusválidos.

« Die interaktive Comic-Taurin-Megashow des Sommers.

eineinhalb Stunden Lachen mit den Kühen und den besten Spielen von Intervilles rund um einen riesigen Pool jeden Sonntag und Mittwoch zwischen Juli und August um 21:30 Uhr.

Einige können mitmachen und in die Arena steigen, aber Vorsicht, manche Kühe gehen auch gerne baden! Es gibt auch eine Animation für Kinder und ein Spiel nur für Damen.

Keine Reservierungen, Kartenverkauf vor Ort ab 20:15 Uhr. Bei Regen oder schlechtem Wetter wird um 20:30 Uhr entschieden, ob die Show fortgesetzt oder abgesagt wird.

Beginn der Vorstellung um 21.30 Uhr in der Arena von Erromardie.

Haustiere an der Leine erlaubt. Zugang für Menschen mit Behinderungen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Pays Basque