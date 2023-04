Animation musicale avec le Choeur d’Hommes Gogotik Kiosque, 30 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Gogotik, que l’on peut traduire par : « De bon cœur, avec plaisir », a été créé en novembre 2007 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Son objectif principal est de promouvoir et de faire vivre la tradition du chant au Pays basque.

Gogotik a voulu innover en interprétant des chants festifs, en basque, espagnol et français, qui ont le charme de la simplicité et peuvent être chantés par tous entre amis. Le chant fait partie de notre patrimoine c’est une véritable culture. Le basque chante à la moindre occasion, les chœurs d’hommes font vibrer les églises et les places de village.

« Le basque chantant « n’est pas une légende c’est une manière pour lui d’extérioriser ce qu’il est et ce qu’il vit. La tradition veut que les fins de repas se terminent en chantant …Le chant a une place prépondérante et il représente un des éléments essentiels de la poésie populaire..

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gogotik, which can be translated as : « Gogotik was created in November 2007 in Saint-Jean-Pied-de-Port. Its main objective is to promote and keep alive the singing tradition in the Basque Country.

Gogotik wanted to innovate by interpreting festive songs, in Basque, Spanish and French, which have the charm of simplicity and can be sung by all among friends. Singing is part of our heritage, it is a real culture. The Basque people sing at the slightest opportunity, the men’s choirs make the churches and the village squares vibrate.

the « singing Basque » is not a legend, it is a way for him to express what he is and what he lives. The tradition is that the end of the meal ends with a song, and the song has an important place and represents one of the essential elements of the popular poetry.

Gogotik, que puede traducirse como : gogotik, que se traduce como « Con buen corazón, con placer », se creó en noviembre de 2007 en Saint-Jean-Pied-de-Port. Su principal objetivo es promover y mantener viva la tradición del canto en el País Vasco.

Gogotik ha querido innovar interpretando canciones festivas en euskera, español y francés, que tienen el encanto de la sencillez y pueden ser cantadas por todos entre amigos. Cantar forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Los vascos cantan a la menor ocasión, los coros de hombres hacen vibrar las iglesias y las plazas de los pueblos.

el « vasco cantor » no es una leyenda, es una forma de expresar lo que es y lo que vive. Tradicionalmente, el final de una comida se termina cantando… El canto ocupa un lugar importante y es uno de los elementos esenciales de la poesía popular.

Gogotik, was übersetzt werden kann mit : « De bon cœur, avec plaisir » (Aus vollem Herzen, mit Freude), wurde im November 2007 in Saint-Jean-Pied-de-Port gegründet. Sein Hauptziel ist es, die Tradition des Singens im Baskenland zu fördern und am Leben zu erhalten.

Gogotik wollte innovativ sein und festliche Lieder auf Baskisch, Spanisch und Französisch vortragen, die den Charme der Einfachheit haben und von allen im Freundeskreis gesungen werden können. Das Singen ist Teil unseres Erbes und eine echte Kultur. Der Baske singt bei jeder Gelegenheit, Männerchöre bringen die Kirchen und Dorfplätze zum Beben.

« Der singende Baske ist keine Legende, sondern eine Art, das auszudrücken, was er ist und was er erlebt. Der Gesang hat einen hohen Stellenwert und ist ein wesentlicher Bestandteil der volkstümlichen Poesie.

