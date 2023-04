Bleu, la Galerie : Stages de peinture 3 rue de l’Infante, 21 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Sophie Rechsteiner, aquarelliste de renom, propose chaque année des stages de peinture en partenariat avec BLEU, la galerie. Cette année deux stages de 2 jours sont proposés les 18-19 juillet et 21-22 juillet. Renseignements et inscriptions à la galerie ou via son site.

Stages de 10h à 17h, repas sur place, inclus.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-22 17:00:00. .

3 rue de l’Infante BLEU, la Galerie

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sophie Rechsteiner, renowned watercolorist, offers each year painting workshops in partnership with BLEU, the gallery. This year, two 2-day workshops are offered on July 18-19 and July 21-22. Information and registration at the gallery or via its website.

Workshops from 10am to 5pm, lunch on site, included

Sophie Rechsteiner, reputada acuarelista, ofrece cada año cursos de pintura en colaboración con la galería BLEU. Este año se proponen dos cursos de dos días, el 18-19 de julio y el 21-22 de julio. Información e inscripción en la galería o a través de su página web.

Talleres de 10.00 a 17.00 horas, incluido el almuerzo in situ

Sophie Rechsteiner, eine bekannte Aquarellmalerin, bietet jedes Jahr in Zusammenarbeit mit BLEU, der Galerie, Malpraktika an. Dieses Jahr werden zwei zweitägige Kurse am 18-19. Juli und 21-22. Juli angeboten. Informationen und Anmeldungen in der Galerie oder über ihre Website.

Praktika von 10:00 bis 17:00 Uhr, inklusive Essen vor Ort

