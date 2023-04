Festival de force basque 1 avenue André Ithurralde, 17 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Jeux traditionnels : tir à la corde, courses avec bidons de lait, épi de maïs, concours de lever de charrette, bûcheron… avec la participation du public.

Réservation dans les Bureaux d’Accueil Touristique.

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . EUR.

1 avenue André Ithurralde Fronton municipal

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional games: tug-of-war, races with milk cans, corn cob, cart lifting contest, lumberjack… with the participation of the public.

Reservation in the Tourist Offices

Juegos tradicionales: tira y afloja, carreras con latas de leche, mazorca de maíz, concurso de levantamiento de carros, leñador… con la participación del público.

Reserva en las Oficinas de Turismo

Traditionelle Spiele: Tauziehen, Rennen mit Milchkannen, Maiskolben, Wettbewerbe im Karrenheben, Holzfäller… mit Beteiligung des Publikums.

Reservierung in den Bureaux d’Accueil Touristique (Fremdenverkehrsämtern)

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme Pays Basque