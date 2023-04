Animation musicale au kiosque avec la Kaskarot Banda Kiosque, 16 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Créée en 1982 pour animer les festivités de la ville, la Kaskarot Banda est une association Luzienne a fêté ses 40 ans l’an dernier. Aujourd’hui, la Kaskarot Banda c’est avant tout de la bonne humeur et de la gaieté au travers d’une exécution de qualité, avec l’envie permanente de communiquer au public un certain entrain et une joie de vivre bien de chez nous..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 13:00:00. .

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From April to October, the aperitif concerts are back at the kiosk.

Every Sunday from 11:30 am, a musical animation orchestrated by a local group: traditional Basque songs, banda, concerts… will animate your aperitifs on the Place Louis XIV.

Enjoy these concerts during your stroll in the city center or directly on the terrace.

Created in 1982 to animate the festivities of the city, the Kaskarot Banda is a Luzian association that celebrated its 40th anniversary last year. Today, the Kaskarot Banda is above all good humor and gaiety through a quality performance, with the permanent desire to communicate to the public a certain spirit and a joy of living well from home.

De abril a octubre, vuelven los conciertos de aperitivo en el quiosco de música.

Todos los domingos a partir de las 11:30 h, encontrará animación musical orquestada por un grupo local: canciones tradicionales vascas, banda, conciertos… amenizarán sus aperitivos en la plaza Luis XIV.

Disfrute de estos conciertos durante su paseo por el centro de la ciudad o directamente en la terraza.

Creada en 1982 para animar las fiestas de la ciudad, la Kaskarot Banda es una asociación luziana que el año pasado celebró su 40 aniversario. Hoy en día, la Kaskarot Banda es ante todo buen humor y alegría a través de una actuación de calidad, con el deseo permanente de transmitir al público una cierta vivacidad y una alegría de vivir muy locales.

Von April bis Oktober finden wieder Aperitifkonzerte am Kiosk statt.

Jeden Sonntag ab 11:30 Uhr findet eine musikalische Unterhaltung statt, die von einer lokalen Gruppe organisiert wird: traditionelle baskische Gesänge, Banda, Konzerte usw. werden Ihre Aperitife auf dem Place Louis XIV. beleben.

Genießen Sie diese Konzerte während Ihres Spaziergangs durch das Stadtzentrum oder direkt auf Ihrer Terrasse.

Die Kaskarot Banda wurde 1982 gegründet, um die Festlichkeiten der Stadt zu beleben. Der Verein aus Luz feierte im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Heute steht die Kaskarot Banda vor allem für gute Laune und Fröhlichkeit durch eine qualitativ hochwertige Darbietung, mit dem ständigen Wunsch, dem Publikum einen gewissen Schwung und eine Lebensfreude zu vermitteln, die ganz typisch für unsere Heimat ist.

Mise à jour le 2023-03-17 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements