Animation avec le Big Band Côte Basque Kiosque, 14 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Le big band côte basque, c’est au début l’histoire de quelques copains musiciens, tous épris de jazz, qui vont, en 1992, former le BBCB. La formation esy composée de 17 musiciens et d’une chanteuse et est placée sous la direction de Jacky Berecochea, trompettiste, compositeur et arrangeur le Big Band Côte Basque sillonne les routes du grand Sud-Ouest au gré des concerts et des festivals. Au service d’un répertoire de grande classe, le Big Band Côte Basque a un répertoire, instrumental et chanté, qui comporte plus de 140 thèmes de jazz dans tous les styles : swing, latino, pour tous les publics.

L’orchestre s’inscrit dans la tradition des grands orchestres de jazz, comme ceux de Duke Ellington et de Count Basie, dont il fait revivre la musique..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 13:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Basque Coast Big Band is at the beginning the story of a few musician friends, all jazz lovers, who will form the BBCB in 1992. The band is composed of 17 musicians and a singer and is directed by Jacky Berecochea, trumpet player, composer and arranger. The Big Band Côte Basque travels the roads of the South-West of France to play concerts and festivals. Serving a high class repertoire, the Big Band Côte Basque has a repertoire, instrumental and sung, which includes more than 140 jazz themes in all styles: swing, latino, for all audiences.

The band is in the tradition of the great jazz bands, such as those of Duke Ellington and Count Basie, whose music it brings to life.

La Big Band Côte Basque es la historia de unos amigos músicos, todos ellos amantes del jazz, que formaron la BBCB en 1992. Compuesta por 17 músicos y una cantante, y dirigida por Jacky Berecochea, trompetista, compositor y arreglista, la Big Band Côte Basque recorre las carreteras del suroeste de Francia para tocar en conciertos y festivales. La Big Band Côte Basque cuenta con un repertorio, tanto instrumental como vocal, que incluye más de 140 temas de jazz de todos los estilos: swing, latino, para todos los públicos.

La orquesta sigue la tradición de las grandes bandas de jazz, como las de Duke Ellington y Count Basie, a cuya música da vida.

Die Big Band Côte Basque ist die Geschichte einiger Musikerkollegen, die alle dem Jazz zugetan sind und 1992 die BBCB gründen. Die Band besteht aus 17 Musikern und einer Sängerin und steht unter der Leitung von Jacky Berecochea, Trompeter, Komponist und Arrangeur. Die Big Band Côte Basque reist durch den Südwesten Frankreichs, um Konzerte und Festivals zu besuchen. Im Dienste eines erstklassigen Repertoires hat die Big Band Côte Basque ein Repertoire, sowohl instrumental als auch gesanglich, das mehr als 140 Jazzthemen in allen Stilrichtungen umfasst: Swing, Latin, für alle Publikumsgruppen.

Die Band steht in der Tradition der großen Jazzorchester, wie denen von Duke Ellington und Count Basie, deren Musik sie wieder aufleben lässt.

Mise à jour le 2023-03-17 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements