Concert Alaiak, Toro de Fuego et bataille de confettis Kiosque, 5 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Alaiak est un groupe de chants basques festif originaire d’Hendaye, créé en 1984.

Aujourd’hui, il sillonne le Pays Basque, et vous fait partager la joie de la fête. Quelques morceaux de leur répertoire sont aujourd’hui des classiques de la fête basque.

Depuis près de 30 ans maintenant, on les retrouves tous les mercredis soirs, en juillet et août, sur le kiosque de la Place Louis XIV. Le concert débute à 21h30 et se termine aux alentours 23h30.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à Saint Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands !!! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV (3€, pas de CB) de 21h à 22h15 !

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 23:30:00. .

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alaiak is a festive Basque singing group from Hendaye, created in 1984.

Today, it travels all over the Basque Country, sharing the joy of the party with you. Some pieces of their repertoire are now classics of the Basque party.

For almost 30 years now, they have been playing every Wednesday evening in July and August on the bandstand of the Place Louis XIV. The concert starts at 9:30 pm and ends around 11:30 pm.

TORO DE FUEGO AND CONFETTI BATTLE

It is the tradition in Saint Jean de Luz, the famous battle of confetti, from 21h and until the end of the night … For the little ones, and the older ones !!! Sachets on sale in the huts on the Place Louis XIV (3?, no credit card) from 9pm to 10:15pm!

Don’t miss at 10:30 pm, the one we don’t present anymore: the Toro de Fuego, a unique pyrotechnic show accompanied by its famous Granada music.

Alaiak es un grupo de canto festivo vasco de Hendaya, creado en 1984.

Hoy recorre todo el País Vasco compartiendo contigo la alegría de la fiesta. Algunas de las canciones de su repertorio son ya clásicos de la fiesta vasca.

Desde hace casi 30 años, actúan todos los miércoles de julio y agosto en el quiosco de la plaza Luis XIV. El concierto comienza a las 21.30 horas y finaliza en torno a las 23.30 horas.

TORO DE FUEGO Y BATALLA DE CONFETI

Es una tradición en San Juan de Luz, la famosa batalla de confeti, desde las 21:00 hasta el final de la noche… ¡¡¡Para los pequeños, y los mayores !!! Venta de bolsitas en las casetas de la plaza Luis XIV (3?, sin tarjeta de crédito) de 21.00 a 22.15 h

No se pierda, a las 22:30, el que ya no presentamos: el Toro de Fuego, un espectáculo pirotécnico único acompañado de su famosa música granadina.

Alaiak ist eine festliche baskische Gesangsgruppe aus Hendaye, die 1984 gegründet wurde.

Heute reist sie durch das Baskenland und lässt Sie an der Freude des Festes teilhaben. Einige Stücke aus ihrem Repertoire gehören heute zu den Klassikern der baskischen Feste.

Seit nunmehr fast 30 Jahren sind sie im Juli und August jeden Mittwochabend auf dem Pavillon des Place Louis XIV zu hören. Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr und endet gegen 23.30 Uhr.

TORO DE FUEGO UND KONFETTISCHLACHT

Es ist Tradition in Saint Jean de Luz, die berühmte Konfettischlacht, ab 21 Uhr und bis zum Ende der Nacht… Für die Kleinen und die Großen!!! Tüten werden in den Hütten auf dem Place Louis XIV verkauft (3?, keine Kreditkarte), von 21 bis 22.15 Uhr!

Verpassen Sie um 22:30 Uhr nicht das, was man nicht mehr vorstellen kann: den Toro de Fuego, ein einzigartiges pyrotechnisches Spektakel, das von seiner berühmten Granada-Musik begleitet wird.

