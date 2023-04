Visite Pays d’art et d’histoire : « Coeur de ville » 20 boulevard Victor Hugo, 4 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A travers cette visite « Coeur de Ville », venez découvrir le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs du XVIIème siècle, sans oublier l’église Saint Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse.

Vous serez également séduit par la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, témoins de l’architecture naissante de cette cité balnéaire appréciée dès la Belle Epoque.

Réservations obligatoires à l’office de tourisme. Places limitées.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . EUR.

20 boulevard Victor Hugo Office du tourisme

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Through this « Heart of the City » tour, come and discover the traditional fishing port, the 17th century shipowners’ houses, without forgetting the Saint Jean-Baptiste church, the place where Louis XIV and the Spanish Infanta Maria Theresa were married.

You will also be seduced by the beach promenade and its charming houses with footbridges, witnesses of the emerging architecture of this seaside town appreciated since the Belle Epoque.

Reservations required at the tourist office. Limited places

Durante este recorrido « Coeur de Ville », venga a descubrir el tradicional puerto pesquero, las casas de los armadores del siglo XVII, sin olvidar la iglesia de Saint Jean-Baptiste, lugar de la boda de Luis XIV y la infanta española María Teresa.

También le seducirá el paseo de la playa y sus encantadoras casas con pasarela, testigos de la incipiente arquitectura de esta ciudad costera, popular desde la Belle Epoque.

Es necesario reservar en la oficina de turismo. Plazas limitadas

Entdecken Sie auf dieser Tour « Coeur de Ville » den traditionellen Fischerhafen, die Reederhäuser aus dem 17. Jahrhundert und nicht zu vergessen die Kirche Saint Jean-Baptiste, Schauplatz der Hochzeit von Ludwig XIV. und der spanischen Infantin Marie-Thérèse.

Auch die Strandpromenade mit ihren charmanten Steghäusern, die von der aufkommenden Architektur dieses seit der Belle Epoque beliebten Badeortes zeugen, wird Sie begeistern.

Reservierungen sind im Tourismusbüro erforderlich. Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme Pays Basque